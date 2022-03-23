Küçükçekmece'de hız kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de hız kazaya neden oldu: 2 yaralı

23.03.2022 10:17
Küçükçekmece'de hız kazaya neden oldu: 2 yaralı

Küçükçekmece'de hız kazaya neden oldu: 2 yaralı Küçükçekmece'de, süratli olduğu ileri sürülen sürücü kontrolü kaybederek iki araca çarptı.

Küçükçekmece'de hız kazaya neden oldu: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, süratli olduğu ileri sürülen sürücü kontrolü kaybederek iki araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, süratli bir şekilde Basın Ekspers istikametine giden Sedat Topkaya, idaresindeki 34 CON 834 plakalı Wolksvagen markalı otomobil, kavşaktan dönen İnan Gerçek'in kullandığı 34 GN 4551 plakalı panelvan araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gerçek'in kullandığı araç savrularak başka araca çarptı. Kazada panelvan aracın sürücüsü ile yanındaki yolcu Kasım Gerçek yaralandı, Sedat Topkaya, ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Alkol metreye üflemeyen sürücü Sedat T, ise ifadesi ve kan örneği alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle trafikte yaklaşık 2 saat aksama yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de hız kazaya neden oldu: 2 yaralı - Son Dakika


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