Küçükçekmece'de bir veteriner hekime uygulanan şiddet kameralara yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Twitter'da bir araya gelen veteriner hekimler, sağlık çalışanlarını şiddeti protesto etti.

Küçükçekmece'de, veterinere yavru kedi getiren genç kız, kedinin muayene edilmediğini iddia ederek klinik görevlileriyle tartıştı. Genç kızın akrabaları da kliniğe girip ortalığı dağıttı. Şahıslar veteriner hekime de yumrukla saldırdı. Tepki çeken olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

Küçükçekmece'de veteriner hekimin saldırıya uğraması üzerine Twitter'da bir araya gelen veteriner hekimler, Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına veteriner hekim sağlık çalışanlarının da alınmasını talep etti.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan yapılan açıklamada "Son zamanlarda meslektaşlarımıza yönelik şiddetin dozu giderek artmaktadır. Son olarak, Veteriner Hekim Ali Kaçan muayenehanesinde yaptığı bir tedavi sonrasında, hasta yakını zorbalar tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Şiddet sağlık mesleklerini ayırt etmiyor, yaşam hakkı, doğa ve çevre için çalışan tüm sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Biz veteriner hekimler de yasalar önünde sağlık çalışanıyız, Veteriner Hekimlere karşı işlenen suçlar da acilen Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınmalı ve sağlıkta şiddete son vermek için yasalar taviz verilmeden uygulanmalıdır" denildi. - İSTANBUL