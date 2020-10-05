Küçükçekmece'de yangın paniği - Son Dakika

- Küçükçekmece'de yangın paniği

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 15 katlı bir sitenin çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı.

Yangın, Küçükçekmece İstasyon Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı bir sitenin çatı katında izolasyon çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çevre semtlerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların sitenin içini kaplamasıyla bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında çatı katında maddi hasar meydana geldi.