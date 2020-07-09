Son dakika! Küçükçekmece'de yeni Vecihi Hürkuşlar yetişiyor - Son Dakika

Son dakika! Küçükçekmece'de yeni Vecihi Hürkuşlar yetişiyor

Son dakika haberi: Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve havacılık tutkularını arttırmak için Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Model Uçak Yapım Atölyesi ilk mezunlarını verdi.

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve havacılık tutkularını arttırmak için Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Model Uçak Yapım Atölyesi ilk mezunlarını verdi. Simülatör ile uçak kullanmanın da öğretildiği atölyede öğrenciler, yaptıkları uçakları Halkalı Etap Stadı'nda önce sergiledi sonra da uçurdu.

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Cumhuriyet döneminde havacılık çalışmalarının ilk bilinen ismi olan Vecihi Hürkuş'un hayalleri ve idealleri bugün Küçükçekmece'de devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi Model Uçak Yapım Atölyesi katılan 45 öğrenci hem havacılığa, hem mühendisliğe yönlendirilerek; uçak tasarımı ve yapımı gerçekleştirdi. Öğrenciler, sınıf ortamında Uçuş simülasyonuna da katılma fırsatı yakaladı. Haftada 9 saat atölyeye katılan 3 grup öğrenci, uzman eğitmenlerden tasarım, mekanik ve uçuş konularında eğitim aldı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı dönem başında başlayan kurslar ilk mezunlarını da verdi.


Halkalı Etap Stadı'nda gerçekleşen Model Uçak Atölyesi yılsonu gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Üniversitesi öğrencileri yaptıkları uçakları önce sergiledi sonra da uçurdu.


"Uçak yapmak inanılmaz keyifli"


Eğitimler sonunda ise öğrencilerin yaptıkları elektrikli ve yakıtlı model uçaklar gökyüzü ile buluştu. Uçaklarını havalandıran Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi öğrencileri ve aileleri büyük bir heyecan yaşadı. Model Uçak Yapım Atölyesi'ne katılan Duru Ceyhan (10), ilk defa bir uçak yaptığını belirterek, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Kemal Başkan'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Rasim Arda (13) ise, "Uçak yapmak inanılmaz keyifli. Yaptığınız uçağın havada süzüldüğünü görmek ise müthiş. Hocalarıma ve bize bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Küçükçekmece'de yeni Vecihi Hürkuşlar yetişiyor - Son Dakika
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