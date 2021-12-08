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Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR - Son Dakika

Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR

08.12.2021 13:02

Edinilen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKKKCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle biri belediyede kontrol mühendisi, ikisi ise park yenileme ihalesini alan inşaat ve kauçuk firmasında peyzaj mimarı olan toplam üç sanığın yargılandığı davada...

KÜÇÜKÇEKMECE'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKKKCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle biri belediyede kontrol mühendisi, ikisi ise park yenileme ihalesini alan inşaat ve kauçuk firmasında peyzaj mimarı olan toplam üç sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7 yıl 6 aya kadar kadar hapisleri istenen sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Küçükçekmece Belediyesi'nde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. ile kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P. ise duruşmaya katılmadı.

SON SAVUNMALARINI YAPTILAR

Son savunmasını yapan Deniz Doğan K., Küçükçekmece park davasıyla ilgili suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatimi talep ediyorum dedi. Sanık Gülsüm G. de Terör örgütü ile bağlantım yoktur. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatimi talep ediyorum diye konuştu. Sanık avukatı da İçişleri Bakanlığı dahi yaptığı incelemelerde propaganda olmadığına kadar verip burada çalışan herkesin işine devam etmesine karar vermiştir. Whatsapp yazışmalarında bu şahısların ortaya çıkan şekli bilmeden oluşturdukları görülüyor. Bu insanların PKK silahlı terör örgütü ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur şeklinde konuştu.

Son sözleri sorulan sanıklardan Deniz Doğan K. Burada olmaktan çok üzgünüm. Terör örgütü ile bağlantım yok. Kendi amcam gazidir. Bu şekilde bir durum ailemiz için söz konusu değildir. Beraatımı istiyorum dedi. Sanık Gülsüm G. ise Vatanımı, milletimi seven, Atatürkçü bir bireyim. Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Beraatımı istiyorum diye konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, suçun yasada tanımlanmamış olması gerekçesiyle üç sanığın da ayrı ayrı beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, 8 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık başlıklı video görselinin paylaşılması üzerine 11 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına Kenan Ç. isimli bir kişinin müracaatta bulunduğu ve amblemle ilgili belediye görevlilerinden şikayetçi olduğu kaydediliyordu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın da şikayette bulunduğunun anlatıldığı iddianamede, parkın yapımında görev alan kamu ve özel sektöre bağlı tüm şahısların tanık olarak ifadelerinin alındığı, devam eden süreçte dosya kapsamına yansıyan beyanlar, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı, süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin, park içerisine işlenen sembollerin PKKKCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildikleri öne sürülüyordu. İddianamede, parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel P., kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm G. ve Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan K. hakkında Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisleri isteniyordu.

Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR
Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR
Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR
Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR

Küçükçekmece, İnşaat, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇOCUK PARKINDAKİ GÖRSELLERE İLİŞKİN DAVADA KARAR - Son Dakika
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