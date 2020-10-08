Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı - Son Dakika

Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı

08.10.2020 15:12
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü kelimelerin yanında fotoğraflarla da tanıtan kitap yayınlandı.

Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü kelimelerin yanında fotoğraflarla da tanıtan kitap yayınlandı. Küçükçekmece Belediyesi'nin yayın hayatına kazandırdığı 6 aylık bir çalışmanın eseri olduğu belirtilen kitabın ilçenin doğal yaşamını envanter altına alma çalışmasına önemli bir katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin ilçenin doğal zenginliklerini korumak ve ortaya çıkarmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı 'Küçükçekmece-Kuşların Evi' kitabının tanıtım toplantısı Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Kitap ile ilgili bilgiler veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçenin eşsiz bir tarihe ve tabiat zenginliklerine sahip olduğunu ifade ederek, "Küçükçekmece Gölü benim hatıralarımda en güzel yere sahip. Çocukluğum burada geçti, yüzmeyi bu gölde öğrendim. Bu kitabın, nesli tükenmekte olan kuşlarımızı yaşatabilmek açısından bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Küçükçekmece denildiği zaman akla kültür ve sanatın gelmesi görev sürem boyunca en büyük hedef ve vazifelerimdendir" dedi.

6 AYDIR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMANIN ESERİ

Tanıtım toplantısına Kemal Çebi'nin yanı sıra Küçükçekmece Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve kitabın editörü Oktay Uludağ'da katıldı. Kitabın yayın koordinatörü Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, "Küçükçekmece- Kuşların Evi" yaklaşık olarak 6 aydır yürütülen bir çalışma. İlçemizin doğal yaşamını envanter altına alma çalışması. Bugün meyvesini verdi. İlçenin kültürel zenginliklerinin tanıtımına dair çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. Editör Oktay Uludağ ise katılımcılara kitabın içeriği ile ilgili bilgiler verdi.

166 KUŞ TÜRÜNÜ TANITIYOR

Raflarda yerini alan 304 sayfalık kitap, ilçenin en büyük zenginliklerinden olan Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü kelimelerin yanında fotoğraflarla da tanıtıyor. Araştırmacılar, gezginler ve doğa kaşifleri için bir rehber özelliği taşıdığı belirtilen kitapta, farklı mevsimlerde ilçede görülen kuşlara dair ayırt edici özelliklerin de yer aldığı ifade edildi.

GÖL KENARINDA KUŞ GÖZLEM EVİ KURULACAK

İlçe adına doğal mirası korumak için derli toplu ilk çalışma özelliği taşıdığı belirtilen kitabın yazarlığını Süreyya İsfendiyaroğlu yaptı, fotoğraflarını ise Prof. Dr. Ahmet Karataş derledi. Küçükçekmece Belediyesi, bu çalışmanın ardından göl çevresinde Kuş Gözlem Evi kurarak, nesli tükenmekte olan canlıların yaşatılmasını ve kuş turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.


- İstanbul
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı
Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türünü tanıtan kitap yayınlandı - Son Dakika

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