Son Dakika: Küçükçekmece Gölü'nden numune alındı - Son Dakika

Son Dakika: Küçükçekmece Gölü'nden numune alındı

Son dakika genel haberi: - Küçükçekmece Gölü'nden numune alındı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri balık ölümleri sonrası hareke geçti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçti.

- Küçükçekmece Gölü'nden numune alındı

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri balık ölümleri sonrası hareke geçti

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçti. Sabah erken saatte göle gelen bakanlık çalışanları, balık ölümlerinin nedeninin araştırılması için numune aldı.

Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemede bulundu. Ekiplere Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu da eşlik etti. Gölün birçok farklı noktasına giden ekipler, balık ölümlerinin araştırılması için numune aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren incelemenin ardından ekiplerin gölden ayrıldığı görüldü.

"Oksijen tükendi balıklar artık gölde yaşayamıyor"

Gölde daha önce de balık ölümlerinin yaşandığını belirten Reha Kızılay, "Küçükçemece'de doğdum. Devamlı denize göle giriyorum. Senelerden beri balık ölümleri bazı zamanlarda gerçekleşir. Fakat bu şekilde yoğun ilk defa bu sene oldu. Kefal balığı çok dirayetli göle girip çıkarlar. Fakat böyle büyük kefallerin öldüğüne ilk defa rast geldik. Daha önce küçük kaya balıkları, yengeçler, gümüş balıklarının öldüklerini gördük. Gölü besleyen dere yatakları yok oldu. Bu gölü besleyen 7 dere yatağı vardı. Fakat şimdi 2 dere besleyen yatak kaldı. Bunun haricinde Esenyurt ve Sefaköy'den gelen atıklar göle boşaldı. Oksijen tükendi balıklar artık gölde yaşayamıyor. Önceden çeşitlilik vardı. Örneğin turna balıkları Küçükçekmece Gölü'nün efsane balıklarıydı" şeklinde konuştu.

"Her sene bu zamanlar oluyor"

Suların ve deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak balık ölümlerinin gerçekleştiğini belirten balıkçı Cafer Hasan, "Bu doğal olay her sene oluyor. Suların ve denizin yükselmesi akıntının az olmasından dolayı. Belirtildiği gibi pislikten olan bir şey değil. Burada yaşıyorum. Balıkçılık yapıyorum. Her sene bu zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece, Sabah, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son Dakika: Küçükçekmece Gölü'nden numune alındı - Son Dakika

Son Dakika

20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 18:20 Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı 17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:44 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:04 Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:05 Yunan Cumhurbaşkanı'ndan ağır tahrik! Aydın'a bağlı Eşek Adası'nı ziyaret etti 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 10:55 Instagram kullanıcılarını dolandıran ünlü fenomen, Dubai'de 255 milyon TL ile yakayı ele verdi 10:35 Altının gram fiyatı 390,8 liradan işlem görüyor 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 09:30 Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
19:02
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:21:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Küçükçekmece Gölü'nden numune alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]