Son Dakika | KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta KOBİ'lerin ihtiyaçlarını araştıracak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA), Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta faaliyet gösteren tüm işletmelerin mevcut sorun ve ihtiyaçlarının tespiti amacıyla anket çalışması yürüttüğü bildirildi.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, çalışmanın bölgedeki işletmelere yönelik sağlanacak desteklerin etkinliğinin arttırılmasını sağlayacağı belirtildi. Çalışma kapsamında elde edilen sonuç ve önerilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına rapor edileceği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ajans, önümüzdeki süreçte işletmelere yalnızca mali destek programları ile değil aynı zamanda teknik, finansman, faizsiz kredi, yönetim danışmanlığı destekleri gibi farklı mekanizmalarla da destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizdeki tüm işletmelerimizi çalışma kapsamında hazırlanan anketimize katılmaya davet ediyoruz."

Açıklamada, 26 Haziran'a kadar erişime açık tutulacak araştırma anketine "https://forms.gle/U66Aad8Sn9cmaTkW9" linkini kullanarak katılım sağlanabileceği ifade edildi.