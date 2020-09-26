Kudüs'te İsrail polisi ile göstericiler arasında arbede - Son Dakika

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ederken, Kudüs'teki Başbakanlık Konutu önündeki protestoda göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

İsrail'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerine rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Göstericiler, bugün ülkenin dört bir yanından araçları ile konvoy oluşturarak, Netanyahu karşıtı gösterilere katılmaya geldi. Kudüs'teki Başbakanlık Konutu önünde toplanan binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve korona virüs salgınıyla mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu karşıtı gösterilerine devam ediyor. Protesto sırasında göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Yerel kaynaklar, Kudüs'te çıkan olaylarda onlarca kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve ülkedeki ekonomik durgunluk nedeniyle yaklaşık 4 aydır Netanyahu karşıtı gösteriler düzenleniyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)