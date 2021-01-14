Kula'da çıkan yangında üç ev küle döndü

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesinde gece yarısı çıkan yangında bitişik 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahalle merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva'ya ait bitişik üç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir yandan da Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva ait evlerin damlarında bulunan 15 büyük baş hayvanı tahliye ederek komşuların ahırlarına götürdü.

İlk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapıldığı yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 ev adeta küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan dumandan etkilenen 3 vatandaş ve hayvanları kurtarmak için müdahale ederken ayağından yaralanan Ayniye Helva isimli vatandaş da acil servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, dumandan etkilenen ev sahibi Çetin Helva Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen Helva'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Evlerden alevlerin yükseldiğini görünce önce 112'yi aradıklarını, daha sonra da mahalleli vatandaşlar ile birlikte yanan evlerin ahırlarında bulunan büyükbaş hayvanları mahalleli vatandaşların yardımıyla tahliye ettiklerini dile getiren Rıza Korkmaz, Kula ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile yangının kontrol altına alındığını söyledi. Mahalle halkı olarak büyük panik yaşadıklarını da belirten Korkmaz, yangının çıkış sebebinin sobadan olabileceğini ifade etti.