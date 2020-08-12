Son Dakika: Kula'da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucunda fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçundan yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kula'da huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara hız veren kolluk kuvvetleri başarılı bir operasyona imza attı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettikleri O.Ç. ve Y.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçlarından bugün hakim karşısına çıkarılan O.Ç. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Cezaevine gönderildi. - MANİSA