Manisa'nın Kula ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Çinüçen (55) idaresindeki yabancı plakalı tır, İzmir- Uşak kara yolu Esenyazı Mahallesinde önünde seyreden Özgür Bilgiç'in kullandığı 26 ABL 821 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda hafif şekilde yaralanan Ali Çinüçen, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kula'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika