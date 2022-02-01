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Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

01.02.2022 12:56
Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Son dakika haberler... KOCAELİ(İHA) – Körfez ilçesinde bulunan boş binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KOCAELİ(İHA) – Körfez ilçesinde bulunan boş binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı binanın giriş katında bulunan dükkanın içindeki çöpler yandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

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İtfaiye, Bitlis, Körfez, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kullanılmayan binada çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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