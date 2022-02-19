Son dakika... Kulp Hükümet Konağının yıkımına başlandı - Son Dakika

Kulp ilçesinde 58 yıldır hizmet veren Hükümet Konağı'nın yıkım çalışmalarına başlandı.

Hükümet Konağının deprem yönetmeliğine uygun olmaması ve fiziki yapısının yetersiz kalması nedeniyle alınan kararla yapılacak yıkımdan sonra yerine yeni bina inşa edilecek.

Yıkım kararının alınmasının ardından binada bulunan kurumlar geçici süreliğine belirlenen başka yerlere aktarıldı.

Yeni hizmet binasının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.