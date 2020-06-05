Son dakika! Kulp'ta LGS'ye girecek öğrencilere Kovid-19 tedbirlerine uygun deneme sınavı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Liseye Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan öğrencilere koronavirüs tedbirleri ile deneme sınavı yapıldı.

İlçede LGS'ye hazırlanan 100 öğrenci için ortaöğretim kurumlarında deneme sınavı yapıldı.

Okul idarecileri tarafından, okul bahçesinde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde toplanan öğrencilere, koronavirüsle ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Öğrenciler maske takıp, el dezenfektanı verildikten sonra sosyal mesafe korunarak içeri alındı. Öğrencilerin oturma düzeni de buna uygun yapıldı.

Kulp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Şimşek, sınav tarihine az kalması ve normalleşme sürecine girilmesiyle sınava girecek öğrencilerin, bilgilerini ve zamanı olumlu kullanma becerilerini test etmek, eksik konularını görmelerini sağlamak ve heyecanlarını yenebilmelerine olanak sağlamak amacıyla deneme sınavını yaptıklarını söyledi.

Sınav tarihine kadar deneme sınavlarını periyodik bir şekilde sürdereceklerini dile getiren Şimşek, Kulp Belediyesi olarak deneme sınavı yapılan okullara yüz koruyucu maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıttıklarını aktardı.

Şimşek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınavlarda uygulanacak kurallar ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda öğrencilere bilgilendirme yapıldığını, tüm öğrencilere şimdiden başarı dilediğini kaydetti.