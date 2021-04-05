AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu

05.04.2021 16:29

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde nesilleri tehlike altında olan ve kırmızı listede koruma altında bulunan 7 kara akbaba, ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde nesilleri tehlike altında olan ve kırmızı listede koruma altında bulunan 7 kara akbaba, ölü bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonunda ilçeye bağlı Üçlerkayası köyünden gelen bir ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 7 kara akbabanın ölüsünü bulduğunu söyledi.

Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için merkeze getirilen akbabaların ön otopsilerinin yapıldığını dile getiren Kandır, şöyle konuştu:

"Akbabaların ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla merkezimizde nekropsi işlemi yaptık. İlk belirlemelerimize göre bu toplu bir zehirlenme vakasıdır. Yoğun fare zehri içeren etleri tüketmelerinden kaynaklandığını tahmin etmekteyiz. Ne yazık ki bu tür zehirlenme vakalarının akbaba ölümlerinde büyük etkisi olmakta, hayvancılık için tehdit olarak görülen kurt, çakal, tilki gibi yırtıcı memelileri yok etmek için çevreye atılan zehirli etler akbabaları yok etmektedir."

Kandır, ekolojik sistem için akbabaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu hayvanların yeryüzündeki leşleri temizleyerek salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen son derece faydalı kuşlar olduğunu bildirdi.

İnsan faaliyetleri neticesinde birçok canlı türü gibi kara akbabaların da sayılarının azaldığını, nesillerinin tehlike altına girdiğini dile getiren Kandır, "Dünya üzerinde yaşayan 23 akbaba türünün 4'ü Türkiye'de gözlemlenmektedir. Ülkemizdeki akbabaların en irisi olan kara akbaba, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından yayınlanan 'kırmızı listede' yer alan nesli tükenme tehdidi altında bulunan bir kuş türüdür." ifadesini kullandı.

AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu
AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu
AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu
AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rehabilitasyon, Karahisar, Vefat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - Koruma altındaki 7 kara akbaba ölü bulundu - Son Dakika


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