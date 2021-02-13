Son dakika kültür sanat: Balıkesir'de tek katlı evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Balıkesir'de tek katlı evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
13.02.2021 20:47
Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yanan evdeki 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yanan evdeki 2 kişi yaralandı.
100. Yıl Mahallesi 1630. Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle vücudunda kısmen yanıklar oluşan Kezban K. ve dumandan etkilenen eşi Kazım K, 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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