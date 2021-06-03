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Son dakika kültür sanat: Bilim kurgu türüne polis eli değdi - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Bilim kurgu türüne polis eli değdi

03.06.2021 10:51

Son dakika haberler: Bilim kurgu türüne polis eli değdi O, Emniyet Teşkilatı'nın ilk ve tek bilim kurgu yazarı Samsun'da görev yapan polis memuru Volkan Çekirdek, Türk Emniyet Teşkilatı'nın ilk ve tek bilim kurgu yazarı olarak dikkat çekiyor.

Bilim kurgu türüne polis eli değdi

O, Emniyet Teşkilatı'nın ilk ve tek bilim kurgu yazarı

SAMSUN - Samsun'da görev yapan polis memuru Volkan Çekirdek, Türk Emniyet Teşkilatı'nın ilk ve tek bilim kurgu yazarı olarak dikkat çekiyor. Yaptığı araştırmalar sonucunda 'Mata' isimli bir kitap çıkaran polis memuru Çekirdek, hedefinin Türkiye'yi bilim kurgu alanında hak ettiği yerlere çıkarmak olduğunu söyledi.

Meslek hayatına 2005 yılında İstanbul'da başlayan, akabinde Erzincan, Hakkari, Şanlıurfa'da görev yaptıktan sonra Samsun'da İl Emniyet Müdürü'nün korumalığını yapan Volkan Çekirdek, hayatın algılamadığı kısmında neler olabileceğini merak etmesi üzerine bilim kurgu türünde kitap yazmaya karar verdi. Seneler süren araştırmalar sonrası 'Mata' isimli sıra dışı bir kitap çıkaran Volkan Çekirdek, kitabında dördüncü boyuttan, hiper küpten, kuantum dolanıklığına kadar birçok konuya değindi. Yoğun iş temposuna rağmen insanların heyecanlı bir şekilde tek solukta okuyacağı bir kitap çıkaran Çekirdek, kitap çıkarmaya devam edeceğini belirtti. Okuyanları tarafından büyük beğeni toplayan Volkan Çekirdek, Türk Emniyet Teşkilatı'nın bu türde kitap yazan tek polisi oldu.

"Kitabın içinde yazılan rakama kadar anlamı var"

Kitabın içeriğinden bahseden polis memuru Volkan Çekirdek, "Mata' beni Türkiye'nin sayılı Emniyet Teşkilatı'nın tek bilim kurgu yazarı yapmıştır. Baş karakterime kitabın sonuna kadar isim vermemenin ve cinsiyetini ise kitabın ortalarına doğru vermemin sebebi okuyan herkes kendinden bir şeyler bulsun diyedir. Kitabımın içinde yazılan rakama kadar anlamı olduğu ve okuyan herkesin kitabın içine çekebilme amacıyla yaptığım araştırmalardan kaynaklı oluşturduğum Mata'yı yaklaşık 6 aylık bir süreçte yazdım" dedi.

"Hedefim hakkettiği yerlere çıkarmaktır"

Yazarlığa başlama süreci ve hedeflerinden söz eden Çekirdek, "Yazarlığa şu an yaşadığımız hayatın sadece görebildiğimiz bir kısmını algıladığımızı düşündüğüm, algılamadığımız kısmında neler olabileceğini merak ederek varsayımlarımı kaleme alma isteğimle başladım. Yazım hayatıma ikinci kitabım olan 'Yapay Kader' ile devam etmekteyim. Bundan sonraki hedefim dünyada ülkemizin bilim kurgu ismi olarak eksik olduğunu düşündüğüm bu alanı hak ettiği yerlere çıkarmaktır. Ayraç kullanmadan bitirebilecek bu kitabımı değerli okurlarıma armağan etmekten gurur duyarım. Kitabımda belirttiğim gibi kimse sanıldığı kadar masum değildir. Bu çerçevede kitabımın beğenilerek okunacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Son dakika kültür sanat: Bilim kurgu türüne polis eli değdi
Son dakika kültür sanat: Bilim kurgu türüne polis eli değdi
Son dakika kültür sanat: Bilim kurgu türüne polis eli değdi
Son dakika kültür sanat: Bilim kurgu türüne polis eli değdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Bilim kurgu türüne polis eli değdi - Son Dakika


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