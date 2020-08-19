Son dakika kültür sanat: Hobisi ekmek kapısı olan ahşap ustası atıl ağaçları işleyerek ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Hobisi ekmek kapısı olan ahşap ustası atıl ağaçları işleyerek ekonomiye kazandırıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Güven Matur, hobisi olarak atıl durumdaki ağaç ve tahtalardan yaptığı masa, sehpa, abajur, beşik, yer sofrası ve hediyelik eşyaları satarak hem geçimini sağlıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor.

Son dakika kültür sanat: Hobisi ekmek kapısı olan ahşap ustası atıl ağaçları işleyerek ekonomiye kazandırıyor, System.String[]

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan Güven Matur, hobisi olarak atıl durumdaki ağaç ve tahtalardan yaptığı masa, sehpa, abajur, beşik, yer sofrası ve hediyelik eşyaları satarak hem geçimini sağlıyor hem de ekonomiye katkı sunuyor.

Bursa'dan baba ocağı Ardanuç ilçesine gelen 40 yaşındaki Matur, burada ahşap ustalığı yapmaya karar verdi.

Çocuk yaşlardan itibaren ahşap işçiliğine meraklı olan Matur, arkadaşlarına ait atölye ve marangozhanelerde, kullanılmayacak durumdaki ağaç ve atıl tahtalardan ahşap ev eşyası yapmaya başladı.

Son bir yıldır yaptığı işlerle ahşap ustası olarak adından söz ettiren Matur, el emeği göz nuru ürünlerini satarak geçimini sağlıyor.

Matur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ahşap işlemeciliğine küçük yaşlardan beri ilgisinin olduğunu ifade ederek, profesyonel bir eğitim almadan kendi kendini bu konuda geliştirdiğini söyledi.

İş yeri olmadığı için üretimini arkadaşlarının atölyesinde yaptığını kaydeden Matur, "Boş zamanlarımda evde kendi imkanlarımla ahşaptan bir şeyler yapıyordum. Evde gerekli alet edevatım olmadığından çok zor oluyordu. Her şeye rağmen yaptığım eşya beğenilince, bu beni tetikledi, işi büyütmeye karar verdim. Arkadaşlarımın atölyelerinde, marangozhanelerinde ahşaptan ürünler yaptım. Yaptığım ürünler beğenildi, ben de onları satarak para kazanmaya başladım." dedi.

Atıl durumdaki ağaçları ekonomiye kazandırıyor

Matur, yaptığı ahşap ürünlere duygu ve düşüncelerini yansıttığını ifade ederek, bu işle doğada atıl durumdaki ağaçları bir nevi geri dönüşümle ekonomik bir değer hale getirdiğini kaydetti.

Doğada kullanılmayan ağaçlardan, selin getirdiği, şiddetli rüzgarın kırdığı, marangozhanelerdeki üretimden artan, yakacak odun niyetine kullanılacak ağaçlardan istifade ederek ağacın şekline göre yeni şekiller çıkardığını anlatan Matur, "Ağaç kesmiyorum, ağaca para verip almıyorum, tamamen atıl durumdaki ağaçları değerlendiriyorum. Ağaca bakıyorum 'ağaçtan ne olur' diye ve oyuncak olursa oyuncak, sehpa olursa sehpa, masa olursa masa, ağacın şekline göre her türlü ürünü yapabiliyorum." diye konuştu.

Yakma yöntemiyle ahşaba desen veriyor

Matur, yaptığı ahşap ürünlere görsellik kazandırmak için yakma yöntemiyle ahşaba desen verdiğini ifade ederek, "2 bin voltluk elektrikle ahşaba yıldırım düşürerek ağacın içindeki damarları ön plana çıkarıyorum. Güzel desenler elde ediyorum ve ürüne görsellik kazandırmış oluyorum." ifadelerini kullandı.

Çivi ve cıvata kullanmıyor

Matur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerimde kesinlikle çivi, cıvata kullanmıyorum. Ürünler tamamen birbirine geçme şeklinde bir işçiliğe sahip. Çivi kullanmadığım için parçalanabiliyor. Kolaylıkla sökülüp takılabiliyor. Bu da taşınmasını kolaylaştırıyor. Ürünlerime talep çok fazla. Bu da beni tetikliyor. Talebi karşılamak için kendi iş yerimi açıp işi büyütmek istiyorum. Hobi olarak başladığım ahşap işçiliği, bana ekmek kapısı oldu. Kazanmaya başladım."

Tüm ürünlerinin el emeği göz nuru ürünler olduğunu kaydeden Matur, "Bazen 20 günde yaptığım masalar, 3 güne yaptığım sehpalar oluyor. Zamandan yana sıkıntım yok. Yavaş yavaş, istediğim gibi olsun istiyorum." diye konuştu.

Matur, atıl ağaçları geri dönüşüme kazandırarak insanlara atılacak bir şeyin olmadığını göstermek istediğini belirterek, böylece hem ekonomiye katkıda bulunduğunu hem de para kazandığını vurguladı.

Ardanuç, Artvin, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:33

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Hobisi ekmek kapısı olan ahşap ustası atıl ağaçları işleyerek ekonomiye kazandırıyor - Son Dakika
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