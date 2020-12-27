Son dakika kültür sanat: Zabıta memuru ve oğlunun maket gemi merakı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kayınpederinin ağaç parçalarından yaptığı maket gemilere gözü gibi bakan zabıta memuru Vedat Alagöz, aile büyüğünden kalan bu mirası oğluna da öğreterek çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Oranlar Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Vedat Alagöz, kentte uzun yıllar ağaç parçalarından çeşitli gemi modelleri yapan kayınpederi Niyazi Karakuş'tan maket gemi yapımının inceliklerini öğrendi.

Kayınbabasının 2 yıl önce vefat etmesinin ardından maketlerin yapımını sürdürmeye karar veren Alagöz, el becerisini geliştirmesi amacıyla öğrendiklerini 13 yaşındaki oğlu Hasan Mert Alagöz'e de aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "Evde kal" çağrısına uyarak zamanlarını maket gemi yaparak değerlendirmeye çalışan baba-oğul, ıhlamur ve kızılcık ağacının parçalarını bir araya getirerek, çeşitli modellerde maket gemiler üretiyor.

Aile büyüğünden kalma, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu maket gemilere gözü gibi bakan baba-oğul, gemilerin sayısının artırarak hem sergi açmayı hem de bu mirası geleceğe taşımayı hedefliyor.

"Pandemi sürecinde bu işe ağırlık verdik"

Vedat Alagöz, AA muhabirine, eşinin babasının uzun yıllar gemi maketi yapımıyla ilgilendiğini söyledi.

Kayınpederinden maket gemi yaparken çok şey öğrendiğini belirten Alagöz, "Pandemi süreciyle birlikte evde kaldığımızdan ve oğlumun el becerilerinin de gelişmesini istediğimden bu işe ağırlık verdik. Kayınpederimden öğrendiklerimi ona aktarma zamanının geldiğini düşündüm." diye konuştu.

Alagöz, kayınpederinin 35 yıldır ağaç parçalarından 120 gemi yaptığı anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunların hepsi askeri gemiler, bunlardan biri de 'Gazi Alemdar Gemisi'. Kendisi de bahriyeli askermiş, yurt dışına çeşitli görevlere gitmiş. Burada gördüğü gemilerin birebir orijinalini yapmış. Evimde bu eserleri sergiliyorum, bakımlarını yapıyorum, tozlarını alıyorum. Elimden geldiği kadar bunları muhafaza etmeye, benden sonra oğluma, oğlumun da kendi çocuklarına vereceği şekilde bunlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Şu anda oğlumla birlikte sahil güvenlik botu yapıyoruz. Tamamen oyma olduğu için az az oymak zaman alıyor. 3-4 aylık bir zaman diliminde biter diye düşünüyorum."

"Dedemden gördüklerimi yapmaya çalışıyorum"

Hasan Mert Alagöz de gemi yapımının her aşamasının dikkat istediğini vurgulayarak, "Dedemden gördüklerimi yapmaya çalışıyorum. Yapımı çok zor, dedem pervanelerin yapımı için çok uğraşıyordu. En ince ayrıntısına kadar kendisi yapıyordu. Ben de onları yapmaya çalışıyorum. Babamla sahil güvenlik botunu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.