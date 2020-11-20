Son Dakika | Kültür varlıkları, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla maviye büründü
20.11.2020 21:27
Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Türkiye genelindeki kültür varlıklarını mavi ışıkla aydınlattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Türkiye genelindeki kültür varlıklarını mavi ışıkla aydınlattı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, UNICEF Türkiye'nin Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine dünyanın maviye bürünmesine yardımcı olunduğu ifade edildi.
"Dünyanın önemli yapılarının mavi ışıklarla aydınlatıldığı 20 Kasım #DünyaÇocukGünü'nde biz de birbirinden kıymetli kültür varlıklarımızı aydınlattık." ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, Göbeklitepe, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Patara, Hattuşaş, Efes Celsius Kütüphanesi, Efes Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin mavi ışıkla aydınlatıldığı bildirildi.
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