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Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: "Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı" - Son Dakika

Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: "Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı"

11.07.2021 16:30

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın tüm dünya tarafından unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın tüm dünya tarafından unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te yaşanan soykırımın 26'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı ve cenaze törenine katılan Çam, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Çam, bugünün unutulmaması ve her zaman yaşatılması gerektiğini söyleyerek, "26'ıncı yılını idrak ettiğimiz bu günü bütün dünya unutmamalı. (Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı) Aliya İzetbegovic'in 'Soykırımı unutursak, o soykırım tekrarlanır' şeklindeki uyarısını dikkate alarak insanlık bundan ders almalı." dedi.

Başkalarının görüş ve inançlarına saygı gösterilen bir coğrafyada soykırımın yaşanmış olmasının insanları düşünmeye sevketmesi gerektiğine işaret eden Çam, "Avrupa'da yaşanan saldırılar, fanatik tehditler, İslamofobiye yönelik yapılan çalışmalar aslında bu hadiselerin bir takım insanlar tarafından anlaşılmadığına delalet ediyor." diye konuştu.

Çam, yaşanan soykırımın unutulmaması ve unutturulmaması mesajını göndererek, "Şehitlerimizin maneviyatını da burada hissediyoruz. Ruhlarımızın temizlenmesi ve arınmasına vesile olan bir olay, manevi bir tören." ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasındaki ilk etap restorasyon çalışmalarının tamamlandığını aktaran Çam, şunları söyledi:

"Yaklaşık 16 bin metrekarelik çatı tamamen çökme noktasındaydı. İçeriye su ve yağmur giriyordu. Korunması noktasında binanın sıkıntıları vardı. Yaklaşık 16 dönümlük alan yeniden inşa edildi. Bundan sonraki süreçte de anma törenlerine katkı sağlamak üzere bir müze yapılacak. İkinci etap olarak da onun çalışmalarını tanıttık."

Çam, Türk kurumlarının Bosna Hersek'te önemli çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toprakların insanlarını, bu güzel ülkeyi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bundan sonra da bırakmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Parlamentolar Arası Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen de Srebrenitsa'daki soykırımın, bundan 26 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde yaşanan ve dünyanın izlediği bir soykırım olduğunu hatırlattı.

Özen, acıların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması gerektiğini ifade ederek, "Bugün hem sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hem Türk halkının Boşnak kardeşlerimizin yanında olduğunu hissetmeleri ve acılarını paylaşmak için buradayız." dedi.

Soykırımın acılarının ne kadar taze olduğunun, bugün defnedilen 19 mezardan da anlaşıldığının altını çizen Özen, "Hala yaklaşık 1000'e yakın kayıp var. Bu anlamda inşallah Srebrenitsa bundan sonraki süreçte bu acıları unutmadan, barışın, kardeşliğin yeşerdiği bir yer olur, arzumuz o. Bizlerin de hem AK Parti olarak hem de sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki gayretleriyle daha güçlü bir Bosna Hersek'in oluşması ve barış ortamının var olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı
Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı
Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı
Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı
Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı
Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı

İkinci Dünya Savaşı, cumhurbaşkanı, Srebrenitsa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: SREBRENİTSA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: 'Srebrenitsa'daki soykırımı bütün dünya unutmamalı' - Son Dakika


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