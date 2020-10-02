Son dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Tekirdağ'da incelemelerde bulundu

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tekirdağ'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tekirdağ'da tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti. Demircan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Rüstempaşa Camisi'nde cuma namazını kılan Demircan, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile bir araya geldi. Demircan, ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Namık Kemal Kütüphanesi hakkında Hacıoğlu'ndan bilgi alan Demircan, burada kitap okuyan çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Demircan, restorasyonu devam eden Yalı Hamamı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demircan'a ziyaretinde Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan da eşlik etti.

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