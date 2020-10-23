Bakan Yardımcısı Demircan, Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya'da depremde hasar gören tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.
Demircan, 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Battalgazi ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de inceleme yaptı.
Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, depremde hasar gören camide yapılacak çalışmalarla ilgili Demircan'a bilgi verdi.
Demircan, Ulu Cami'nin yanında bulunan Şahabiyye-i Kübra Medresesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmasını da izleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'na geçen Demircan, tarihi yapıdaki restorasyon çalışmasıyla ilgili bilgilendirildi.
İnceleme gezisinde Demircan'a Malatya Valisi Aydın Baruş ile Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam eşlik etti.
- Kaynak: AA
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