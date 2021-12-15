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Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

15.12.2021 14:37
Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kentteki yatırımları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kentteki yatırımları inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İnderesi Tabiat Parkı'nı gezdi.

Başkan Gürkan, Demircan'a çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Demircan, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu bireylerin istihdam edilmesi amacıyla açılan Gülenyüzler Kafe'yi de ziyaret eden Demircan, onarımı süren tarihi Yeni Cami ile Millet Kütüphanesi'ni de gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Demircan, " Film Festivali'ne katılmak üzere Malatya'ya geldik. Malatya'mızda çok güzel hizmetler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendilerini bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selahattin Gürkan, Demircan'a UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan kılıçların bir replikasını takdim etti.

Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu
Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu
Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu
Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu
Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu

Ahmet Misbah Demircan, Selahattin Gürkan, Malatya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Malatya'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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