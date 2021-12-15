Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kentteki yatırımları inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İnderesi Tabiat Parkı'nı gezdi.

Başkan Gürkan, Demircan'a çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Demircan, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yapıldığı Kuyumcular Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde down sendromlu bireylerin istihdam edilmesi amacıyla açılan Gülenyüzler Kafe'yi de ziyaret eden Demircan, onarımı süren tarihi Yeni Cami ile Millet Kütüphanesi'ni de gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yardımcısı Demircan, " Film Festivali'ne katılmak üzere Malatya'ya geldik. Malatya'mızda çok güzel hizmetler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Kendilerini bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selahattin Gürkan, Demircan'a UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'ndeki kazılarda çıkarılan kılıçların bir replikasını takdim etti.