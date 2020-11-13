Son dakika: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beypazarı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde incelemeler gerçekleştirdi.

Özgül Özkan Yavuz, Beypazarı'nda ilk olarak Kaymakam Temel Ayca'yı makamında ziyaret etti. Yavuz, ziyaretinde yeni Kaymakamlık binasının hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokuluna geçen Yavuz, okul müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile makamında bir araya gelen Yavuz, Beypazarı Tarih ve Kültür Evi, Beypazarı Türk Hamam Müzesi, Beypazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Suluhan Kervansarayı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.