Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması

08.04.2021 20:48
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki Ergiri (Gjirokastra) şehrini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki Ergiri (Gjirokastra) şehrini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Pazar Camisi altındaki mekanda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Ersoy'a aralarında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'in de bulunduğu heyet eşlik etti.

Görüşmede, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ve Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi de hazırda bulundu.

Ersoy, ardından Ergiri'de Zekat Evi olarak adlandırılan tarihi mekanı ziyaret ederek, burada Margariti ve Klosi ile bir araya geldi.

Bu kapsamda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Arnavutluk'un Turizm ve Çevre ile Kültür Bakanlıkları arasında kültür ve turizm alanlarında ayrı iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkeye geldiği andan itibaren çok iyi ağırlandıklarını belirterek, burada iki önemli protokol yaptıklarını söyledi.

TİKA'nın Arnavutluk'ta da ofisi olduğuna işaret eden Ersoy, "TİKA vasıtasıyla uzun yıllardır buralarda birçok restorasyonları gerçekleştiriyoruz. Zaten Arnavutluk'la Türkiye arasında geçmişten gelen çok büyük bir kültürel bağımız var. Arnavutluk'u her zaman biz kardeş ülke olarak görüyoruz." dedi.

Arnavutluk genelinde bitirdikleri ve bitirmek üzere oldukları birçok cami ve başka restorasyon projelerinin olduğunu söyleyen Ersoy, ilgili bakanlıklarla iş birliği yaparak yeni projelere de açık olduklarını vurguladı.

Ersoy, "İki ülke liderleri arasında, hem Cumhurbaşkanımız hem Arnavutluk Başbakanı (Edi Rama) arasında çok iyi ilişkiler var. Bu bağlamda iki ülkenin geçmişten gelen ilişkilerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Sadece TİKA'nın burada yapacağı restorasyon yatırımlarıyla sınırlı kalmasını istemiyoruz. Özellikle Arnavutluk'taki yatırım fırsatlarını da inceliyoruz. Türk yatırımcıları için burası örnek bir ülke olsun." diye konuştu.

Geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de Arnavut kardeşlerinin Türkiye'den talep ettiği her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getiren Ersoy, iki ülkenin kardeş ülke olduğunu, ve bunun ilişkileri geliştirerek devam ettirmek istediklerini kaydetti.

Arnavut Bakan Klosi de kültür ve turizm alanlarında karşılıklı iş birliğine yönelik anlaşmalar imzaladıklarını anımsatarak, Türkiye'nin bu alanlarda büyük tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Ersoy'un turizm alanında büyük tecrübeye sahip olduğunu ve bu tecrübenin Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı için hiç şüphesiz olağan üstü bir tecrübe olduğunu belirten Klosi, "Turizmin geliştirilmesi için olası destinasyonlar olarak koruma altına alınacak büyük doğal miras bölgeleri için Türk hükümeti ile iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu doğal sit alanlarının Arnavut güzelliklerinin gerçek bir merkezi haline dönüşmesi için neler yapılabileceği konusunda da iş birliği yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Edi Rama, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk'ta Açıklaması - Son Dakika


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