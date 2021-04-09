Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti

09.04.2021 12:55

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk ziyaretinin ikinci gününde, ülkenin orta kesimindeki Divyaka kentinde yer alan Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk ziyaretinin ikinci gününde, ülkenin orta kesimindeki Divyaka kentinde yer alan Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti.

Bakan Ersoy ve aralarında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'in de bulunduğu beraberindeki heyete, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ve diğer yetkililer eşlik etti. Ersoy, Margariti ve yetkililerden buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ersoy ve Margariti, parktaki yüksek bir kuleye çıkarak dürbünle deniz manzaralı ormanlık alanı inceledi.

Arnavutluk ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Ersoy, "Arnavutluk, halkıyla birlikte çok eskiden beri kültürel ilişkilerimiz olan bir ülke. İki halk birbirine çok yakın, tarihte ortak geçmişleri olan iki toplum." dedi.

Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) aday bir ülke olduğunu ve yakın gelecekte AB'ye girmesi beklendiğini dile getiren Ersoy, "Geçmişten beri gelen ilişkilerimizi artırmak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarabilmek için ikili protokollerle anlaşmalar yapıyoruz. Bu bağlamda hem Kültür Bakanlığıyla kültür protokolü hem de turizmin geliştirilmesiyle ilgili bir turizm protokolü hazırlanmıştı. Bu ziyaretimiz sırasında onun imzaları atıldı. Başbakan Edi Rama'yla da bir görüşme fırsatımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda Arnavutluk'un, yatırım olanakları ve fırsatları çok fazla olan bir ülke olduğunun altını çizen Ersoy, bu bağlamda Türk yatırımcılarının davet edildiğini söyledi.

Bakan Ersoy, "Yatırım fırsatları, özellikle turizm konusunda çok büyük potansiyelleri var. Birçok çalışma da yapmışlar. Hem o çalışmaları görme fırsatımız oldu hem de kendileri de Türkiye'ye gelecekler. Hem Türkiye'deki turizm konusunda yapmış olduğumuz kurumsallaşma ve çalışmaları yerinde gözlemleyecekler, 'kendi ülkelerinde nasıl uygulayabiliriz' onlara bakacaklar hem de Türkiye'deki yatırımcıları davet etmek istiyorlar." diye konuştu.

Ersoy, "Bu gezi sırasında bize de olası potansiyel yatırım fırsatlarını, bölgelerini gösterme fırsatı buldular. Bundan sonra da iki ülke arasındaki trafiğin artarak devam etmesi için gereken bütün çalışmaları ortaklaşa gerçekleştireceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Arnavutluk'ta Karavasta Ulusal Parkı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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