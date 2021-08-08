Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın Çine ilçesinde, orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

Helikopterle Bodrum'dan yangın bölgesine gelen Bakan Ersoy, bölgede incelemelerde bulunduktan sonra Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya başkanlık etti. Bakan Ersoy, ilçedeki esnafı da ziyaret etti.

Ersoy, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini, diğer bölgelerden de takviye ekiplerin bölgeye geleceğini belirterek, yangının en kısa sürede söndürüleceğini söyledi.