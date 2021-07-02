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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması

02.07.2021 14:05
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamında negatif test sonucu şartı arandığını belirterek, "En az 2 tane aşısını tamamlamış olma şartı aranıyor veya son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olduğuna dair belge şartları aranıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamında negatif test sonucu şartı arandığını belirterek, "En az 2 tane aşısını tamamlamış olma şartı aranıyor veya son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olduğuna dair belge şartları aranıyor. Yani Avrupa Birliğinin kurallarına uygun bir şekilde dünyanın birçok ülkesinde uygulanan kurallar, Türkiye'de de eksiksiz uygulanıyor." dedi.

Bakan Ersoy, Çırağan Sarayı'nda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye'nin iş birliği protokolü imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ersoy, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışıyla ilgili bir soruya "Biz İngiltere'den kişisel negatif test şartıyla alıyoruz ama İngiltere ile hava trafiği minimum seviyede. Şu anda onunla ilgili çok önemli bir gelişme olmadı Türkiye'de. Hava trafiği yoğun olmayan yegane ülkelerden biri." değerlendirmesini yaptı.

Salgının yoğun olduğu 6 ülkeyle hava trafiğinin tamamen kapatıldığını aktaran Ersoy, bölgeye yakın olan 2 ülkeden de 10 gün karantina şartıyla yolcu alındığını söyledi.

"Esnetmeler, aşamalı şekilde devam edecek"

Ersoy, Türkiye'nin gereken bütün önlemleri aldığını kaydederek, "Ayrıca biliyorsunuz, bu ülkeler dışında da Türkiye'ye yurt dışından gelen ziyaretçilerin tamamında negatif test sonucu şartı aranıyor veya en az 2 tane aşısını tamamlamış olma şartı aranıyor veya son 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olduğuna dair belge şartları aranıyor. Yani Avrupa Birliğinin kurallarına uygun bir şekilde dünyanın birçok ülkesinde uygulanan kurallar, Türkiye'de de eksiksiz uygulanıyor." dedi.

Bakan Ersoy, 1 Temmuz'dan itibaren Kovid-19 kapsamındaki kısıtlamalarının kalkmasına ilişkin ise "Belli süreler içinde aktivitelere başlanmıştı, aşılamanın yoğunlaşmasıyla beraber. İnşallah esnetmeler, aşamalı şekilde devam edecek." diye konuştu.

Şu an 50 milyonu geçen aşılama sayının artacağını, hızlı bir şekilde sürecin atlatılacağını kaydeden Ersoy, hava trafiğinin son 14 gündür birçok ülkeyle başladığını bildirdi.

Ersoy, Antalya Havalimanı girişlerinde 14 gün öncesine göre yüzde 120'ye varan artışlar olduğunu dile getirerek, "İstanbul Havalimanı'na girişlerde yüzde 60 civarında artış var. Edirne ve Muğla Dalaman girişlerimizde, yüzde 100'e varan artış olmaya başladı. Yani baktığınız zaman zaten biz olumlu gelişmeleri, havalimanı girişlerinden görebiliyoruz. Ciddi bir artış var çok şükür." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal Tibet'in vefatı

Bakan Ersoy, tiyatro ve sinema dünyasının çok önemli bir sanatçısı olan Kartal Tibet'i kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Haberi ben de sizlerle birlikte aldım. Kendisi hem bir oyuncu hem bir yapımcı hem de bir yönetmendi. Bu özellikleriyle sanat dünyamız çok önemli bir değerini kaybetmiş oldu. Biz, ailesiyle irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, olay gerçekleştiği andan itibaren. Muhtemelen bugün, ailesi ne zaman ve hangi camiden kaldırılacağına karar verecek. Biz de ihtiyaç olması halinde her türlü desteği vereceğiz kendilerine. Şu ana kadar netleşmedi ama bugün netleşir diye umuyoruz biz de. Ailesi tarafından netleştirilecek diye umuyoruz."

Canlı müzik yayınlarının belli süreler içinde yapılması konusuna da değinen Ersoy, "Normalleşme demiyoruz, kademeli normalleşme diyoruz. İlk etapta 19.00 olarak müzik sınırlaması vardı. Sonrasında bu kademeli olarak, yani vaka sayıları kontrollü ve istediğimiz gibi gitti, aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'e alınmıştı. Son kabine toplantısında da 24.00'e alındı." ifadelerini kullandı.

Ersoy, tedbirlerin kademeli şekilde esnetilmeye devam ettiğini, şu anda verilerin iyi gittiğini ve bunun izlendiğini belirtti.

Aşılamanın devam ettiğini aktaran Ersoy, "Şimdi normalleşmeyle birlikte vaka sayılarında bir artış olmaz, sonuçlar normalleşme kurallarıyla uygun giderse hiç kimsenin önüne bir sınırlama koymak diye bir şey yok. Herkesin isteği gibi, esnetebildiğimiz kadar, yüzde 100 esnetelim. Her şey pandemi öncesinde dönsün." değerlendirmesini yaptı.

Müzik yayını konusunda, normalleşme sürecini yöneten diğer ülkelerden örnekler veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün Avrupa'da, Almanya veya Avusturya'ya baktığınız zaman ki onlar nüfusa oranlarına göre binli vakaların aşağısına indi. Almanya'da bazı eyaletlerde 22.00, Avusturya'da ve Almanya'da bazı eyaletlerde saat 24.00 olarak uygulanıyor halen. Yeni yeni kaldıracaklar. Rusya ve Norveç'e baktığınız zaman 23.00 olarak uygulanıyor. İsveç, Slovenya ve Romanya'ya baktığınız zaman 24.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan hala sokağa çıkma yasaklarını uyguluyor. Yani bu, kademeli normalleşme uygulayan bütün ülkelerde bu şekilde yönetiliyor. Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ama bu tamamen vaka sayılarıyla endeksli bir şey. Şu ana kadar çok olumlu gitti. Esnetmeler de ona paralel, olumlu şekilde yapıldı. Bundan sonra da bu şekilde gidecek."

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması

Mehmet Nuri Ersoy, 1 Temmuz, Türkiye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevapladı Açıklaması - Son Dakika


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