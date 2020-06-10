Son dakika... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline...
Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:51 Kaynak: AA
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