Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde... - Son Dakika

Son Dakika | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde...

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay kararı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay kararı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

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Danıştay'ın kararının ardından Diyanet İşleri Başkanlığına devredilen Ayasofya Camisi'nde, ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz'a ilişkin hazırlıklar sürüyor.

Bu kapsamda incelemelerde bulunmak üzere Ersoy ve Erbaş, Ayasofya Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ziyarette UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da yer aldı.

Ayasofya Camisi'nde bundan sonraki sürece ilişkin detaylı tespitlerin yapıldığı incelemelere, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. İskender Pala, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Emin Maşalı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, tarihçi-yazar Murat Bardakçı, mimar Hilmi Şenalp ve hattat Uğur Derman da katıldı.

Ersoy ve Erbaş, incelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Düzenlemelerle ilgili uzman ekip oluşturuldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlemelerle ilgili olarak uzman bir ekip oluşturulduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Restoratörlerden, mimarlardan, Diyanet İşleri Başkanımız ve ekibinden hem de tarihçilerden oluşan bir ekiple içeride bir durum değerlendirmesi yaptık. Yapılması uygun olacak düzenlemelerden bahsettik. UNESCO'dan da bir temsilcimiz vardı. Şimdi bütün bunları derleyip toparlayıp Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da son bir kez daha değerlendirip inşallah 24 Temmuz'da cuma namazına hazır hale getireceğiz."

Hazırlıkların başlayıp başlamadığına ilişkin bir soru üzerine Ersoy, "Biz başladık, birçok konuda mutabakat sağladık zaten. Son bir değerlendirmeden sonra da 24 Temmuz'a yetiştireceğiz." dedi.

Ersoy, "Takvim açısından herhangi bir sıkıntı görünüyor mu?" sorusuna, "Yok, şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." karşılığını verdi.

Değişikliklere ilişkin soruyu da Ersoy, "Onlar da size sürpriz olsun, 24 Temmuz'a bir şeyler kalsın. 24 Temmuz'da göreceğiz hep beraber." şeklinde yanıtladı.

"Namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ayasofya'nın 24 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlatarak, "Hem imamlar hem de müezzinler konusuda titiz davranarak her yönüyle cemaatimizi doyuracak, ezanıyla milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız inşallah. 5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz cuma namazından itibaren." diye konuştu.

Kaç görevli olacağının ve hangi özellikleri taşıyacaklarının sorulması üzerine Erbaş, "2 imam, 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. Öncelikle hoca olacaklar tabii imamlarımız, hem kıraat hem hitabet hem de ilmi birikimleri itibarıyla milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olacaklar. Müezzinlerimiz de sesi güzel müezzinlerimizden, İstanbul ezanlarını en güzel şekilde okuyacak müezzinlerimizden olacak inşallah." dedi.

Erbaş, ikonalar ve fresklerle ilgili karar olup olmadığına ilişkin soruya, "Onlarla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı. İnşallah orada namaz esnasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onun da incelemelerini yaptık. 24 Temmuz'dan sonra inşallah milletimiz onu görecek." yanıtını verdi.

Öte yandan Ayasofya Camisi'nin çevresinde vatandaşların bekleyişi sürerken, yabancı turistler de Türk bayraklarının yanı sıra kendi ülkelerinin bayraklarıyla Ayasofya'nın önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 17:49 Kaynak: AA

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