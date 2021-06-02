Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Müzik Susmasın' projesi hakkında açıklama - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)