Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Müzik Susmasın' projesi hakkında açıklama - Son Dakika