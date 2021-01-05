Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverleri tiyatrosuz bırakmayacak - Son Dakika

Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverleri tiyatrosuz bırakmayacak

05.01.2021 10:37
Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverleri tiyatrosuz bırakmayacak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için Devlet Tiyatroları oyunları evlere ulaştırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle tiyatrolardan uzak kalan sanatseverler için Devlet Tiyatroları oyunları evlere ulaştırılacak.

Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde sanatseverleri esersiz bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, YouTube kanalı üzerinden her hafta bir oyun paylaşacak. İlk eser olarak yayımlanan "Kadın ve Kedi" adlı oyunun yanı sıra 6 hafta sürecek olan paylaşımlarda tiyatroseverler, okuma tiyatrosundan farklı olarak yapılan canlandırmaları da izleme imkanı bulacak. Seyircilere, sanatçıların projeksiyon yardımıyla perdeye yansıtılan metni okurken karakterlere nasıl hayat verdikleri gösterilecek.

Yerli klasik oyunların tercih edildiği Devlet Tiyatrolarının 'Okuma Gösterimleri' projesiyle hayatında hiç tiyatroya gitmemiş ve turnelerin de ulaşamadığı yerlerdeki izleyiciler dijital ortamdan tiyatro izleyebilecek. Her salı bir oyunun yükleneceği video paylaşım sitesi kanalında tiyatroseverler önümüzdeki hafta da Bilge Karasu'nun 'Sevilmek' adlı eserini izleyebilecek. Bakanlık tarafından sonrasında sırasıyla Oktay Rıfat'ın 'Yağmur Sıkıntısı', Vüs'at O. Bener'in 'Ihlamur Ağacı' ve Behiç Ak'ın 'Fay Hattı' ile Özen Yula'nın 'Ay Tedirginliği' adlı oyunları paylaşılacak.

Bakanlık tarafından sanatseverlerin evlerinde bulunduğu dönemlerde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak farklı etkinliklerin yeni projeler ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam edeceği ifade edildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Devlet Tiyatroları, oyunlar, Turizm, Kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatseverleri tiyatrosuz bırakmayacak - Son Dakika


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