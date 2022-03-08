Son dakika! "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi Uşak'ta tanıtıldı - Son Dakika
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Son dakika! "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi Uşak'ta tanıtıldı

08.03.2022 17:15
Son dakika! "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi Uşak'ta tanıtıldı

Son dakika haberlerine göre İzmir Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesinin üçüncü toplantısı Uşak Üniversitesinde düzenlendi.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesinin üçüncü toplantısı Uşak Üniversitesinde düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, "Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık" projesi tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, bölgenin geleneksel el sanatlarına büyük önem verdiklerini, tekstil ve seramik alanında bir tasarım üssü haline geldiklerini belirtti.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın ise kültürel değerlerin, genç bireyler tarafından özümsenmesi, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkün olabileceğini aktardı.

Programda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Anadolu kültürünü yansıtan kıyafetlerin yer aldığı "Anadolu Destanı" adlı defile gerçekleştirildi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kongre, İzmir, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Kültürel Mirasın İzinde Bireysel Gelişim ve Farkındalık' projesi Uşak'ta tanıtıldı - Son Dakika


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