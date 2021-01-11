Konya'nın Kulu ilçesinde tırın kamyonete arkadan çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hacı Süleyman Yüzümak (29) idaresindeki 42 ADH 713 plakalı tır, Kulu-Konya kara yolunun 9. kilometresinde, Galip Mermer (47) idaresindeki 06 RLF 55 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri yaralandı.
Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Konya- Ankara kara yolu, incelemeler sonrası araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika