Son Dakika | Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı

11.01.2021 14:51
Son Dakika | Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Son dakika habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde tırın kamyonete arkadan çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın kamyonete arkadan çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacı Süleyman Yüzümak (29) idaresindeki 42 ADH 713 plakalı tır, Kulu-Konya kara yolunun 9. kilometresinde, Galip Mermer (47) idaresindeki 06 RLF 55 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri yaralandı.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Konya- Ankara kara yolu, incelemeler sonrası araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Konya, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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