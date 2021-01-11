Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Konya- Ankara kara yolu, incelemeler sonrası araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika! Uyuşturucu kullanmak ve alenen özendirmek suçundan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

Arteta'dan Mesut Özil transferi için kafa karıştıran açıklama: Henüz bir gelişme yok