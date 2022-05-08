Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı - Son Dakika
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Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı

08.05.2022 11:26
Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, hemen bitişiğindeki binaya da sıçradı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, hemen bitişiğindeki binaya da sıçradı. Yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Diliskelesi Mahallesi 719 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kulübede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen yangın, kulübenin hemen bitişiğinde bulunan 4 katlı binaya da sıçradı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı
Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı
Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı
Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı

YORUMLAR
500
Adana'da dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında Türk bayrakları zarar görmedi Adana'da dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında Türk bayrakları zarar görmedi

Dilovası, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kulübe yangını binaya da sıçradı - Son Dakika


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