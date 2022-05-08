Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kulübede çıkan yangın, hemen bitişiğindeki binaya da sıçradı. Yangın, daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Diliskelesi Mahallesi 719 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kulübede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen yangın, kulübenin hemen bitişiğinde bulunan 4 katlı binaya da sıçradı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ