Son Dakika | Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini...
Son dakika haberlerine göre Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yeni yabancı oyuncu kuralının 1 yıl ertelenmesini TFF'ye önereceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:43
Kaynak: AA
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