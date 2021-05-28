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Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı - Son Dakika

Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı

28.05.2021 18:41

Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı Zonguldak'ta kumar oynadığı bilgisi alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı.

Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kumar oynadığı bilgisi alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı. Baskında polise direnen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre, Acılık mevkiinde A.B.'ye ait bir kıraathanede kumar oynadığı bilgisi alan polis ekipleri kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathaneye gelen ekiplerle vatandaş arasında tartışma çıktı. Polise mukavemet gösteren bir kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler kıraathanede bulunan ve kumar oynadığı iddia edilen bazı şahısları da polis otosuna işlem yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı
Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı
Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı
Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kumar oynanan kıraathaneye polis baskını: 1 gözaltı - Son Dakika


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