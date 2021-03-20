Son Dakika | Kumar oynayan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza - Son Dakika

Son Dakika | Kumar oynayan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza

20.03.2021 13:32
Son Dakika | Kumar oynayan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir lokalde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, lokale baskın düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir lokalde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, lokale baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 14 kişiye 48 bin 566 lira para cezası kesildi.

Düzce'de bir lokalde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, lokale baskın düzenledi. Düzenlenen baskın esnasında polislerin içeriye girdiğini fark etmeyen şahıslar, ekiplerin polis geldi demesinin ardından oyunlarını bitirmeye çalıştı. Kumar oynadıkları masa üzerinde paraları kaldırmak isteyen şahıslar bunda da başarılı olamadı. Yapılan kontrol de şehir merkezindeki lokal içerisinde 2 masada 4'er kişiden 8 kişi ve lokal içerisinde bulunan ve kumar oynama hazırlığı içerisinde olan 6 kişiye Düzce Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 3 bin 469 liradan toplam 48 bin 566 lira para cezası kesildi. Ayrıca lokal de belediye ekiplerince mühürlendi. - DÜZCE

Son Dakika | Kumar oynayan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza
Son Dakika | Kumar oynayan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza

Para Cezası, Polis, Düzce, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kumar oynayan 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza - Son Dakika


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