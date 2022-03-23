Son dakika! Kumluca'da jandarma trafik timleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika
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Son dakika! Kumluca'da jandarma trafik timleri öğrencileri bilgilendirdi

23.03.2022 13:01
Son dakika! Kumluca'da jandarma trafik timleri öğrencileri bilgilendirdi

Son dakika haberi... Kumluca'da jandarma trafik timlerince ilköğretim öğrencilerine seminer verildi.

Kumluca'da jandarma trafik timlerince ilköğretim öğrencilerine seminer verildi.

Adrasan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okuluna gelen jandarma trafik timleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulda 150 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla organize edilen seminerde, trafik dedektifliği eğitimi, genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzları hakkında eğitim verildi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan jandarma trafik timleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına da uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

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Mehmet Akif Ersoy, Jandarma, Adrasan, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kumluca'da jandarma trafik timleri öğrencileri bilgilendirdi - Son Dakika


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