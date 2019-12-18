SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok - Son Dakika
Son Dakika Spor SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok - Son Dakika Spor

SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok

6 saat önce

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Kırklarelispor 12. dakikada Kenan Özer'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

SON DAKİKA | Kupada Gaziantep FK'ya büyük şok, System.String[]

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Kırklarelispor 12. dakikada Kenan Özer'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Gaziantep bu gole 37. dakikada Mert Sinan ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


72. dakikada Kırklarelispor bu kez Malik Karaahmet'in golüyle maçta bir kez daha öne geçti. 84. dakikada Gaziantep FK'da tecrübeli golcü Muhammet Demir müthiş bir golle skoru 2-2'ye getirdi. Gaziantep 90. dakikada Muhammet Demir'in ayağından bir gol daha bulsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kırklarelispor ilk maçın avantajıyla kupada tur atlayan takım oldu.


Gaziantep Stadyumu, Kırklarelispor, Kenan Özer, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:03 
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