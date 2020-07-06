Son Dakika | Kur'an'ı Kerim ve ilahi okuma yarışması ödül töreni düzenlendi - Son Dakika

Son Dakika | Kur'an'ı Kerim ve ilahi okuma yarışması ödül töreni düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yeni tip korona virüs (COVID-19) döneminde sosyal medya üzerinden düzenlenen "Kuran'ı Kerim ve İlahi Okuma Yarışması"nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yeni tip korona virüs (COVID-19) döneminde sosyal medya üzerinden düzenlenen "Kuran'ı Kerim ve İlahi Okuma Yarışması"nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla verildi.

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Pandemi tehdidinin insan hayatında önemli bir yer kaplaması nedeniyle alınan koruyucu önleyici tedbirler, organize edilen etkinliklerin de formatını değiştirdi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince sosyal medyada gerçekleştirilen "Kuran'ı Kerim ve İlahi Okuma Yarışması" nda dereceye giren isimlere ödüllerinin verilmesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın katılımıyla Meclis Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.


Törenin ilk etabında "Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" nda 1'inci sıraya yerleşen Mehmet Fatih Güzel'e 5 bin lira, 2'nci sırada yer alan Kübra Gebel'e 4 bin lira ve son olarak 3'üncü sıraya ismini yazdıran İbrahim Şalumlu'ya 3 bin lira para ödülü verildi. Törenin 2'nci etabında ise "İlahi Okuma Yarışması" nda derece alan yarışmacılardan 1'incilik kürsüsüne yerleşen Hatice Nur Uzen diz üstü bilgisayar, 2'nci Feyza Aksungur tablet, 3'üncü Teyfik Gümüş ise 1000 lira hediye çekiyle ödüllendirildi.


"Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız"


Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyük bir emanete ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu emanetin hakkını yerine getirmek için tek başına yol yapmanız yetmiyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir sözü vardır; 'Bir şeyi imal ederken insanı da ıslah etmemiz gerekiyor' diyor. Eğer insanımızı yetiştiremezsek imal ettiğimiz şehri ihmal ettiğimiz nesil yok ediyor. O yüzden şehri imal ederken nesli ihmal edemeyiz. Artık ustalık dönemimizdeyiz. Toplumun ihtiyaçlarını görüyoruz. Bu şehir birlikte yaşama kültürü olan bir şehirdir. Göç alan bir şehiriz. Ancak gücümüzü birleştirerek bünyemize güçlü bir alimin kazandırılması bizim için çok önemliydi. Bu yarışmanın birincisi veya ikincisi yok. Herkes kazanan. Kolaylıkla bir yerlere gelinmiyor. Uzaklaştığımız değerlerin neler olduğunu sorgulamalıyız ve güzel ahlakı görmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamamız gerekiyor" dedi.


"Bu yarışmanın kaybedeni yoktur"


Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ise, bu anlamlı programa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkürlerini ileterek, "Çok anlamlı bir ödül törenindeyiz. Bu yarışmanın kaybedeni yoktur, yarışmanın içerisinde yer alan herkes kazanmıştır. Çünkü Kur'an'ı Kerim'dir öğrenmeye çalışıp okumak için gayret gösterdiğimiz. Kur'an öyle bir kitap ki; dünümüzü bugünümüzü anlamlı kılan muhteşem bir kitaptır. Kur'an'ı Kerim iyilikleri doğrulukları ve güzellikleri içerisinde barındırdığı rahmet kitabıdır. Bu kitap yücedir. Aynı zamanda yücelten bir kitaptır. Ona sarılan, onun izinde yürüyeni alıp götüren bir kitaptır. Dolayısıyla Cenabı Hak bu anlamlı programı şehrimiz için berekete vesile kılsın diyorum. Çocuklarımızı bu programlara teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.


"Kur'an bir anahtardır"


Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörü Muzaffer Ceylan, Organize edilen yarışmaların kendilerini hayırda tutmaya yönelik verilen bir çabanın sonucu olduğunu aktararak, Kur'an bir anahtardır. Büyük bir manayı içerisinde barındırır. Bu anlamı idrak etmenin ardından size bütün dünyaya model olacak hayat düzenini sunar. Bu yarışma belki birinci adımımız. Kur'an'a teşvik, Kur'an'ı gündemde tutmak önemlidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kuran-ı Kerim, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kur'an'ı Kerim ve ilahi okuma yarışması ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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