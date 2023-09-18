Merkez Bankası'ndan TL hamlesi! Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi - Son Dakika

Merkez Bankası'ndan TL hamlesi! Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi

Son Güncelleme: 18.09.2023 09:58

Merkez Bankası, TL'yi cazip kılacak yeni kararlar aldı. Bankalara gönderilen talimata göre; kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. İhracat ve KOBİ kredilerinde fatura maliyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, bankalara uygulama talimatı göndererek TL' yi cazip kılacak yeni kararları duyurdu. Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2.5e yükseltildi. Kur korumalı (KKM) hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.

TL PAYI ARTIŞ HEDEFİ YÜKSELTİLDİ

Bankacılık sisteminde TL payını artırma ve TL'yi tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren TCMB, mevcut düzenlemede yaptığı revizyonlarla bu amacını pekiştirirken, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi. Merkez Bankası, yerel para TL'yi güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı. TCMB'nin bankalara gönderdiği uygulama talimatına göre, (gerçek kişiler için) TL payı artış hedefi yükseltildi.

YÜZDE 2'DEN YÜZDE 2.5'E ÇIKARILDI

TCMB, ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosunu yürürlükten kaldırmış, yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirmişti. TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltildi.

Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

KOMİSYON UYGULAMASINDA TL'YE GEÇİŞ VE YENİLEME ORANLARI ESAS ALINDI

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak. Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.

HARCAMA MUKABİLİ KREDİLERDE MUAFİYET SINIRI YÜKSELTİLDİ

İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor. Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.

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Son Dakika Güncel Merkez Bankası'ndan TL hamlesi! Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan TL hamlesi! Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi - Son Dakika
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