Son dakika... Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika... Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

18.07.2022 09:55
Son dakika... Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı Bakan Soylu'dan 'dönüş' uyarısı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika... Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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