Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde meydana gelen olayda, büyükbaş kurban kesmeye çalışan Hamit C. fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Hamit C. kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamit C. Konya'ya sevk edildi. Kurban keserken yaralanan vatandaşlar da acil servise gelerek tedavilerini yaptırdı. - KONYA

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Kurban, Konya, Kulu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Kurban keserken hastanelik oldular - Son Dakika

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