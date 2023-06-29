Et ve Süt Kurumu kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alınacak - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alınacak

29.06.2023 12:28

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" dedi.

Haftalar öncesinden açılan kurban pazarlarında satışlar, bayramın 2. günü olmasına rağmen devam ediyor. Pazar günü bayram sona erecek, satılamayan kurbanlıklar ise her yıl olduğu gibi Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Haberi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlar için belirlenen bedelleri de paylaştı.

"ERKEN OLACAK AMA DUYURAYIM"

Yumaklı, "Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE KALEM KALEM ÜCRETLER

Yumaklı hayvanlar için belirlenen ücretleri de paylaşıp "Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İşte fiyat tablosu:

Son Dakika! Kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
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Son Dakika Güncel Et ve Süt Kurumu kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Et ve Süt Kurumu kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıkları satın alınacak - Son Dakika
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