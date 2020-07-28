Son dakika! Kurban satış ve kesim alanları hazır hale getirildi - Son Dakika

Siirt'te kurban satış ve kesim alanları, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hazır hale getirildi.

Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yoğunluk beklenen hayvan pazar ve kesim alanlarındaki hazırlıkları tamamladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekim Aydın Yolbaş, kurbanlık satışların Gökçebağ yolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacağını, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri amacıyla belirlenen düzenlemelere herkesin uyması çağrısında bulundu.

Canlı hayvan pazarında tüm dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirten Yolbaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl canlı hayvan pazarı dışında hayvan satışı yapılmayacak. Normal günlerde 05.00- 24.00 saatleri arasında açık olan pazar, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm gün açık olacak. Kurbanlık satışlar veteriner kontrolünde yapılacak. Şu an bayram için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Komisyonca belirlenen kurban kesim yerleri ise canlı hayvan pazarı, Kooperatif Mahallesindeki oto yıkama alanı ve Doğan Mahallesi E Tipi Cezaevi arkası olarak belirlendi. Vatandaşların kurbanlık hayvanlarını caddelerde, sokaklarda, parklarda, apartman ve iş yerleri önlerinde kesmemeleri bekleniyor."

Yolbaş, hayvan pazarı girişlerinde vatandaşların ateşlerinin ölçüleceği ve dezenfektan kullanılmasının sağlanacağını da sözlerine ekledi.