Yangın saat 22.30 sıralarında Gölcük İcadiye Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nda satılmak üzere beslenen büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple ahırdan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: KOCAELİ-KURBANLIK HAYVANLARIN BULUNDUĞU AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 7 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ - Son Dakika

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