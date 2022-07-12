Son dakika haber... Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu

12.07.2022 22:17

Son dakika 3. sayfa haberi... Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu Kastamonu Küre'de derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın cesedi, 2 hafta sonra Sinop'tan çıktı.

Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu

SİNOP - Kastamonu Küre'de derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın cesedi, 2 hafta sonra Sinop'tan çıktı.

Olay, dün İnceburun mevkisinde meydana geldi. Bölgedekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Recep Bakırcı olduğu tespit edildi

Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu'nun Küre ilçesinne bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi. Recep Bakırcı, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelmiş, yağan sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla gözlerden kaybolmuştu. Günlerdir bölgede arama çalışmaları sürdürülmüş fakat cesedine ulaşılamamıştı. Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Küre'de selde kaybolan gencin cansız bedeni Sinop'ta bulundu - Son Dakika

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